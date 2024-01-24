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В Бурятии определили лучшие сельские учреждения и работников культуры

В Бурятии определили лучшие сельские учреждения и работников культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике подведены итоги 2023 года

В Бурятии комиссией отобраны лучшие работники сельских учреждений культуры и лучшие сельские учреждений культуры. По итогам прошедшего года им присудили денежные поощрения.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, одиннадцать лучших работников сельских учреждений культуры получат денежные поощрения в размере 53 тысяч рублей.

Направление «Библиотечное дело»
- Дарима Данзанова, заведующий детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Хоринский район»;
- Ольга Ванданова, заведующий Боргойской поселенческой библиотекой муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Джидинский район»;
- Татьяна Суворова, заведующий сектором по работе с маломобильными гражданами Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Мухоршибирская централизованная библиотечная система»;
- Татьяна Полежаева, библиотекарь Октябрьского сельского филиала муниципального бюджетного учреждения «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»;

Направление «Культурно-досуговая деятельность»
- Сарюна Бальчинова, заведующий культурно-досуговым центром «Дабатуйский» филиала муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Заиграево» (с. Эрхирик МО «Заиграевский район»);
- Юлия Мункоева, балетмейстер народного ансамбля песни и танца «Аялга» Усть-Эгитуйского сельского дома культуры филиала муниципального автономного учреждения культуры «Сосново-Озёрский районный культурно-досуговый центр» (МО «Еравнинский район»);
- Мария Корнеева, хормейстер образцового казачьего ансамбля «Отрада» муниципального автономного учреждения «Районный методический культурно-досуговый центр «Мир» (МО «Иволгинский район»);
- Елена Бальжиева, заведующий Харганатского сельского дома культуры филиала муниципального автономного учреждения «Районный дом культуры «Шахтёр» МО «Селенгинский район»;
- Галина Фетисова, руководитель ансамбля «Русская песня» Шаралдайского дома культуры филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» (МО «Мухоршибирский район»);
- Надежда Солдатова, хореограф автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (МО «Прибайкальский район»);

Направление «Музейное дело»
- Жаргалма Цыренова, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сосново-Озёрский музей им. Ц.С. Сампилова» (МО «Еравнинский район»).

Также двенадцать лучших сельских учреждений культуры Бурятии получат денежные поощрения в размере 106 тысяч рублей.

Направление «Библиотечное дело»
- Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Баунтовская централизованная библиотечная система»;
- Хужирская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Окинский район»;
- Нижнеторейская поселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Джидинский район»;
- Илькинская сельская библиотека муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Заиграевского района»;
- Библиотека сельского поселения «Санагинское» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Закаменский район»;
- Выдринская сельская библиотека-филиал муниципального автономного учреждения «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия;
- Домнинская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Еравнинская централизованная библиотечная система»;

Направление «Культурно-досуговое учреждение»
- Муниципальное бюджетное учреждение «Нестеровский культурно-информационный центр» (МО «Прибайкальский район»);
- Усть-Улзытуйский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры «Одон» (МО «Кижингинский район»);
- Сельский дом культуры с. Цагатуй, филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно-досуговый центр «Гармония» (МО «Джидинский район»);
- Усть-Эгитуйский сельский дом культуры, филиал муниципального автономного учреждения культуры «Сосново-Озёрский районный культурно-досуговый центр» (МО «Еравнинский район»);
- Автономное учреждение «Енгорбойский сельский дом культуры» (МО «Закаменский район»).

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