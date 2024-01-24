На Ольхоне в феврале стартует фестиваль льда

Он будет идти целый месяц



В Иркутской области состоится праздник льда на Байкале «Olkhon Ice Fest» (6+). Фестиваль стартует 15 февраля и продлится до 15 марта.



- Темой фестиваля этого года станет идея единения и уважительного сосуществования людей и сил природы, хранителей и духов мест, населяющих берега и воды великого озера – «Вселенная Байкал», - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Помимо просторов острова Ольхон, скал и гротов, гостям фестиваля представят ледяные скульптуры, выполненные в технике ледопластики. Организаторы отмечают, что для создания образов приглашены 10 мастеров. Среди них 27-кратный призёр международных чемпионатов, прародитель ледопластики из Алтайского края Александр Парфёнов. Команда шестикратных призёров харбинского фестиваля льда и снега: Данила Цой и Илья Тёкин – приедут из Хабаровска. Олег Медведев из Иркутска – специалист, который спроектировал и построил первый в мире ресторан из льда и снега в Антарктиде, на южном полюсе.



Парк фестиваля расположен на Ольхоне. Он начинается от Хужирского порта и проходит вдоль скал в сторону скалы Шаманка.



Возрастное ограничение: 6+.



