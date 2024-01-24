«Сохну по тебе»: Улан-удэнцев взбудоражила провокационная реклама в центре города

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» обратили внимание на провокационную уличную рекламу на Борсоева и в районе Элеватора. В сети магазинов, где продают стройматериалы, сантехнику и мебель, решили покреативить и разместили на билбордах фото своих товаров с неоднозначными надписями.
Среди них, к примеру – «Толчок для будущего» возле унитаза и «Я сохну по тебе» рядом с банкой краски. А дверь на третьем баннере дверь и вовсе «призывает»: «Войди в меня».
Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Жители бурятской столицы разделились на два лагеря. Одни оценили креатив маркетологов, отметив, что такая реклама однозначно привлекает внимание потенциальных покупателей. По мнению улан-удэнцев, каждый просто понимает надписи в меру своей испорченности.
Другие считают, что подобные приёмы недопустимы, поскольку это роняет туристическую привлекательность города. Они даже предложили оштрафовать компанию за каждый такой билборд «тысяч на 300».
В мае 2021-го представительницы местного движения «Я – свобода!» разместили в соцсетях снимок с уличным баннером, установленным в столице республики. Это была реклама решёток для гриля.
Изображённую на плакате курицу-гриль «нарядили» не то в купальник, не то в нижнее бельё, а надпись рядом гласила «Для горячих цыпочек!». Пост сопроводили хештегами #сексуализация, #сексизм, #объективация и #музей сексизма. Позже фотографию с плакатом растиражировали другие местные паблики, и вокруг двусмысленной рекламы мангалов разгорелась нешуточная дискуссия. В итоге её заклеили. Правда, закрыли лишь часть баннера – ту самую, где «красовалась» курица в белье.
Изображённую на плакате курицу-гриль «нарядили» не то в купальник, не то в нижнее бельё, а надпись рядом гласила «Для горячих цыпочек!». Пост сопроводили хештегами #сексуализация, #сексизм, #объективация и #музей сексизма. Позже фотографию с плакатом растиражировали другие местные паблики, и вокруг двусмысленной рекламы мангалов разгорелась нешуточная дискуссия. В итоге её заклеили. Правда, закрыли лишь часть баннера – ту самую, где «красовалась» курица в белье.