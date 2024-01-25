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В Иркутске станцуют праздничный ёхор

В Иркутске станцуют праздничный ёхор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители и гости города вместе встретят Белый месяц

10 февраля в Иркутске состоится «Сагаалганай ёхор» (6+) – традиционное мероприятие, посвящённое встрече Белого месяца. Праздник начнётся в 16:00 на площади у дворца спорта «Труд».

В программе запланированы: буддийский обряд встречи Белого месяца, торжественное открытие мероприятия, выступление творческих коллективов и артистов, мастер-классы по национальным бурятским играм, чаепитие с боовами, совместный ёхор.

В обряде смогут принять участие все желающие. Участникам следует прийти на обряд с чистыми помыслами и открытой душой. После торжественного открытия праздник продолжится выступлением иркутского бурятского фольклорного ансамбля «Аянга» и ансамбля бурятского танца «Ангара». Кроме того, для жителей и гостей Иркутска выступит с песнями Олег Тубчинов.

На площади у «Труда» будет размещено несколько локаций, где пройдут мастер-классы по национальным бурятским играм. Зрители смогут попробовать себя в «Шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки), «Һэер шаалган» (разбивание кости), «Яhа таталга» (перетягивание берцовой кости), «Баабхай» (метание кости «бабха»).

В 17:00 начнётся разучивание элементов ёхора. Кульминацией праздника станет совместный круговой танец, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.

Сагаалган Иркутск ёхор

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