Жители и гости города вместе встретят Белый месяц
10 февраля в Иркутске состоится «Сагаалганай ёхор» (6+) – традиционное мероприятие, посвящённое встрече Белого месяца. Праздник начнётся в 16:00 на площади у дворца спорта «Труд».
В программе запланированы: буддийский обряд встречи Белого месяца, торжественное открытие мероприятия, выступление творческих коллективов и артистов, мастер-классы по национальным бурятским играм, чаепитие с боовами, совместный ёхор.
В обряде смогут принять участие все желающие. Участникам следует прийти на обряд с чистыми помыслами и открытой душой. После торжественного открытия праздник продолжится выступлением иркутского бурятского фольклорного ансамбля «Аянга» и ансамбля бурятского танца «Ангара». Кроме того, для жителей и гостей Иркутска выступит с песнями Олег Тубчинов.
На площади у «Труда» будет размещено несколько локаций, где пройдут мастер-классы по национальным бурятским играм. Зрители смогут попробовать себя в «Шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки), «Һэер шаалган» (разбивание кости), «Яhа таталга» (перетягивание берцовой кости), «Баабхай» (метание кости «бабха»).
В 17:00 начнётся разучивание элементов ёхора. Кульминацией праздника станет совместный круговой танец, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске станцуют праздничный ёхор
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