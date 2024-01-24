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Иркутская область примет всероссийские «Юношеские игры»

Иркутская область примет всероссийские «Юношеские игры»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования по санному спорту состоятся в Братске

В Братске на санной трассе с 24 января началось первенство Сибирского федерального округа по санному спорту (0+), затем пройдут всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры» (0+). Ожидается, что в каждом старте примут участие около 70 спортсменов из Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского края.

- Первенство Сибири по санному спорту будет проходить с 24 по 26 января, всероссийские соревнования «Юношеские игры» стартуют 27 января и завершатся 31 января. Юношеские игры являются отборочными на XII зимнюю спартакиаду учащихся России, которая в марте состоится в Сочи, - рассказал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Соревнования проводятся в трёх возрастных группах: юниоры и юниорки 18-21 года, юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет. Саночники будут бороться за медали в следующих дисциплинах: одноместные сани, двухместные сани, командные соревнования.

- Для проведения судейства соревнований в Братск приезжают семь судей из Москвы, Кемеровской области, Пермского края, в том числе всероссийской и международной категорий. Специально для этих всероссийских соревнований были изготовлены медали в Санкт-Петербурге, - отметила директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Жанна Лукашева.

В феврале на санной трассе Братска запланировано провести два всероссийских старта по натурбану: всероссийские соревнования «Юношеские игры» и первенство России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.

Иркутская область Братск санный спорт

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