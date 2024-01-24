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Дороги в Улан-Удэ очищают от снежных наростов

Общество, 
Их убрали уже на 80 участках

Дороги в столице Бурятии очищают от снежных накатов, которые образовываются на проезжей части. Их срезают по ночам с помощью больших грейдеров. С начала недели в порядок привели уже несколько улиц – Подкаменская, Городская, Тобольская, Гарнаева, Балдынова, Заиграевская, Магистральная, Чертенкова и Революции 1905 года.

⁃ Мы составили план работ. Начальники участков обследовали свои районы и выявили места, где на середине дорог есть снежные наросты. Таких в городе в начале января было 122. Очистили около 80 участков. Будем продолжать работу в усиленном режиме, – отметил директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Днём мини-погрузчики и самосвалы собирают срезанный ночью снег. После его увозят на специальные площадки для временного складирования.
дороги благоустройство снег

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