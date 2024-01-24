В Иркутске создадут молодёжно-патриотическое пространство

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

До лета его концепцию представят на обсуждение общественности



Проект мемориала «Аллея памяти и славы», который планируется обустроить в Иркутске на площади Декабристов, рассмотрели на градостроительном совете Иркутской области. Авторами проекта предполагается дополнение существующего мемориала «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» информационными стелами и скульптурной группой.



Скульптурная группа отражает образы воинов трёх поколений. Дед – участник военного конфликта на территории Демократической Республики Афганистан (1979 – 1989), отец – участник событий в Чеченской Республике и на Северном Кавказе (1994 – 2009), сын – участник военных операций в Сирии и СВО.



– Для реализации такого проекта патриотической направленности необходимо провести общественные слушания. Узнать разные мнения граждан, возможно потребуется что-то изменить, дополнить. Важно не просто установить мемориал. Необходим комплексный подход к развитию всей прилегающей территории. Здесь уже имеются дом молодёжи, музей-усадьба, ряд памятных мест, – подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев.



Он дал поручение создать организационный комитет по вопросу разработки концепции развития молодёжно-патриотического пространства, включающего площади Декабристов и Конституции, территории перед домом молодёжи, вокруг ЗАГСа, усадьбы Сукачева и танка Иркутский Комсомолец. Комитет возглавит мэр Иркутска Руслан Болотов. В его состав войдут руководители профильных министерств правительства области и администрации города, депутаты всех уровней, представители общественных палат и профессионального сообщества.



- До 1 июня 2024 года концепция должна быть рассмотрена и представлена на обсуждение общественности, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



