24 января

23 января

Популярное

В Иркутске создадут молодёжно-патриотическое пространство

В Иркутске создадут молодёжно-патриотическое пространство
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
До лета его концепцию представят на обсуждение общественности

Проект мемориала «Аллея памяти и славы», который планируется обустроить в Иркутске на площади Декабристов, рассмотрели на градостроительном совете Иркутской области. Авторами проекта предполагается дополнение существующего мемориала «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга» информационными стелами и скульптурной группой.

Скульптурная группа отражает образы воинов трёх поколений. Дед – участник военного конфликта на территории Демократической Республики Афганистан (1979 – 1989), отец – участник событий в Чеченской Республике и на Северном Кавказе (1994 – 2009), сын – участник военных операций в Сирии и СВО.

– Для реализации такого проекта патриотической направленности необходимо провести общественные слушания. Узнать разные мнения граждан, возможно потребуется что-то изменить, дополнить. Важно не просто установить мемориал. Необходим комплексный подход к развитию всей прилегающей территории. Здесь уже имеются дом молодёжи, музей-усадьба, ряд памятных мест, – подчеркнул губернатор области Игорь Кобзев.

Он дал поручение создать организационный комитет по вопросу разработки концепции развития молодёжно-патриотического пространства, включающего площади Декабристов и Конституции, территории перед домом молодёжи, вокруг ЗАГСа, усадьбы Сукачева и танка Иркутский Комсомолец. Комитет возглавит мэр Иркутска Руслан Болотов. В его состав войдут руководители профильных министерств правительства области и администрации города, депутаты всех уровней, представители общественных палат и профессионального сообщества.

- До 1 июня 2024 года концепция должна быть рассмотрена и представлена на обсуждение общественности, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутск аллея патриотическое воспитание строительство благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске создадут молодёжно-патриотическое пространство
В Иркутске создадут молодёжно-патриотическое пространство
Общество, 24.01.2024
До лета его концепцию представят на обсуждение общественности
Лучники Бурятии стали победителями Кубка России
Лучники Бурятии стали победителями Кубка России
Общество, 24.01.2024
Всего спортсмены республики выиграли 4 призовых места
В Бурятии будут внедрять корпоративный демографический стандарт
В Бурятии будут внедрять корпоративный демографический стандарт
Общество, 24.01.2024
В республике заключены первые соглашения о социальном партнёрстве по реализации стандарта
Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы
Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы
Общество, 24.01.2024
На них врачи будут выезжать в отдалённые районы города
В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода
В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода
Общество, 24.01.2024
Теперь вместо неё из кранов течёт настоящий кипяток
В Улан-Удэ на светящихся животных обнаружили дефекты
В Улан-Удэ на светящихся животных обнаружили дефекты
Общество, 24.01.2024
С ними пообещали разобраться к Сагаалгану
Медики Бурятии рассказали о планировании беременности
Медики Бурятии рассказали о планировании беременности
Общество, 24.01.2024
Будущим родителям необходимо отказаться от вредных привычек
В Бурятии восстановили права работников Гарантийного фонда
В Бурятии восстановили права работников Гарантийного фонда
Общество, 24.01.2024
44 работникам сделали перерасчёт заработной платы
В Улан-Удэ росгвардейцы прошли курс по оказанию первой помощи
В Улан-Удэ росгвардейцы прошли курс по оказанию первой помощи
Общество, 24.01.2024
Обучение проходили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии
В Бурятии военнослужащих обучают на операторов беспилотников. Видео
В Бурятии военнослужащих обучают на операторов беспилотников. Видео
Общество, 24.01.2024
На практических занятиях отрабатывают сопровождение целей их поражение различными способами
«Сохну по тебе»: Улан-удэнцев взбудоражила провокационная реклама в центре города
«Сохну по тебе»: Улан-удэнцев взбудоражила провокационная реклама в центре города
Общество, 24.01.2024
Неоднозначные надписи на уличных баннерах вызвали ажиотаж в соцсетях
Лидер российских буддистов рассказал о жертвах Эрлик Хана
Лидер российских буддистов рассказал о жертвах Эрлик Хана
Общество, 24.01.2024
Хамбо Лама считает, что они понадеялись на удачу и здоровье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^