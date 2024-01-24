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Лидер российских буддистов рассказал о жертвах Эрлик Хана

Лидер российских буддистов рассказал о жертвах Эрлик Хана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Хамбо Лама считает, что они понадеялись на удачу и здоровье

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев разместил в своём telegram-канале пост, посвящённый умершим людям. «Когда я читаю или слышу, что кто-то ушёл из жизни, то как буддист думаю, что он не смог перешагнуть время года Зайца», – отметил глава БТСР.
 
Это значит, что человек до праздника Цагаалхи (Сагаалгана – прим.) не обращался к ламам-астрологам и не интересовался у них, как не стать жертвой Эрлэг Хаана (Эрлик Хан – ангел смерти) в этом лунном году, добавил Хамбо Лама. «Без элементарной бдительности надеялся на свою удачу и на здоровье – самоуверенные товарищи», – заключил лидер российских буддистов.

Наступивший год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).

Ранее Дамба Аюшеев раскрыл, в чём уникальность года Зайца.

- Она заключается в том, что нет завершающего 30-го дня этого месяца, которое отмечается как Битүү өдөр. Потому он заканчивается 29-м днём лунного месяца и 10-го февраля наступает уже Цагаалха, что означает приход года Дракона. Таким образом, быстрый и шустрый Заяц завершает свой год на день раньше обычного, – написал в Telegram Хамбо Лама.

Справка:

Сутки перед Новым годом называют бутуу удэр. В буквальном переводе с бурятского – закрытый, глухой или тёмный день. По лунному календарю это тридцатый, завершающий день последнего зимнего месяца. Он символизирует старый год, уходящий во «тьму» времени, некий стык старого и нового.

Хамбо лама буддизм Сангха смерть

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