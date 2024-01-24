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В микрорайоне Улан-Удэ устроят облаву на бродячих собак

В микрорайоне Улан-Удэ устроят облаву на бродячих собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Их будут ловить на окраине

В четверг, 25 января, пройдёт рейд по собакам в микрорайоне Вагжанова, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ. 

Кроме того, с 10:00 до 15:00 в мобильном пункте по ул. Гарнизонная, 12 (вблизи дома культуры имени Вагжанова) можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. Стоимость регистрации составляет теперь 386 рублей.

«Приводите своих питомцев!» - агитирует мэрия. Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 22-75-88.

Администрация столицы Бурятии традиционно проводит рейды по бездомным животным по четвергам. Они, как сообщал «Байкал-Daily», возобновились после новогодних каникул. Так, 18 января собак отлавливали на Комушке и в посёлке Горького. 12 января на Шишковке поймали 5 бездомных псов.
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