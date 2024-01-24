В микрорайоне Улан-Удэ устроят облаву на бродячих собак

Их будут ловить на окраине

В четверг, 25 января, пройдёт рейд по собакам в микрорайоне Вагжанова, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 в мобильном пункте по ул. Гарнизонная, 12 (вблизи дома культуры имени Вагжанова) можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их. Стоимость регистрации составляет теперь 386 рублей.

«Приводите своих питомцев!» - агитирует мэрия. Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 22-75-88.