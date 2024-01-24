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В Приангарье на отдых прибыли школьники из Белгородской области

В Приангарье на отдых прибыли школьники из Белгородской области
Общество,  Фото:скриншот с видео

Их вывезли из зоны обстрелов

Накануне ночью в Иркутск прилетели школьники из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что главой Белгородчины Вячеславом Гладковым он договорился, что ребята приедут отдохнуть на иркутской земле.

«Как и обещал, расходы по этому путешествию мы взяли на себя, - написал Кобзев в своём официальном телеграм-канале. - У ребят была долгая дорога. Сначала до Москвы, потом перелёт в Иркутск. Сегодня они отдыхают, адаптируются. Разместили школьников в круглогодичном оздоровительном лагере «Звёздный». И посмотрите, с каким настроем ребята приехали к нам. А ведь они уже не понаслышке знают, что такое бомбежки. У них на Родине от «прилетов» гибнут люди. Одна из школьниц рассказала, что периодически в городе «бахает», и самое страшное – они начинают к этому привыкать. Сейчас ребята приехали туда, где спокойно». 

Игорь Кобзев отметил, что с иркутян – «максимальная забота, деликатность, участие». По его словам, возможно, кто-то из ребят слышал о Байкале не очень много. А может есть и те, кто с детства мечтал побывать в этих краях.

«Уже с завтрашнего дня школьников ждёт насыщенная программа: экскурсия на Байкал, по Ангарску, спортивные мероприятия, встречи со сверстниками, - написал губернатор. - Также намечены встречи с музыкальными молодёжными коллективами, различные мастер-классы».

Кобзев поблагодарил за помощь в организации путешествия авиакомпанию S7, Иркутский авиационный завод, главные управления МВД России и МЧС России по Иркутской области.

«Горжусь нашими неравнодушными жителями, - отметил губернатор. - Иркутяне всегда готовы подставить плечо тем, кто в этом нуждается. Россия - единая страна. Мы своих не бросаем, в этом наша сила».

Как сообщал «Байкал-Daily», ВСУ атаковали центр Белгорода 30 декабря 2023 года. Погибли более 20 человек. Школьникам Белгородской области из-за неспокойной ситуации продлили каникулы. Соболезнование жителям области выразил глава Бурятии Алексей Цыденов.
СВО Белгород обстрелы

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