Борицы Бурятии завоевали 21 медаль первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

8 спортсменок республики стали победителями турнира



Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16 лет завершилось 23 января в Хабаровске. Сборная Бурятии завоевала 8 золотых медалей, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, «Золото» выиграли:

- Весовая категория 39 кг - Ксения С. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 42 кг - Арианна З. (СШОР №7, тренеры Эрхитуев Б.Б., Бубеев Г.В., Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 46 кг - Ирина Ц. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);

- Весовая категория 54 кг - Сарюна М. (СШОР №7, тренеры Ринчинов В.Э., Раднаев В.В., Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 58 кг - Кристина С. (Баргузинская СШ, тренер Гармаев И.Б.);

- Весовая категория 62 кг - Екатерина Б. (СШОР №10, тренеры Мункуев С.Ю., Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.);

- Весовая категория 66 кг - Арина Б. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);

- Весовая категория 70 кг - Анастасия К. (Кяхтинская СШ, Дабадоржиев В.Д., Усольцева Л.Е.).



Серебряные призёры:

- Весовая категория 39 кг - Арина Б. (СШ «Закамна», тренер Галсанов Д.Е.);

- Весовая категория 42 кг - Лилиана З. (СШОР №7, тренеры Эрхитуев Б.Б., Бубеев Г.В.,Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 50 кг - Суржана В. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 54 кг - Алена С. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);

- Весовая категория 58 кг - Гордон Р. (Кижингинская СШ, тренер Мункуев О.Т.);

- Весовая категория 62 кг Ясмина Д. (СШ «Закамна», тренер Галсанов Д.Е.).



Бронзовые призёры:

- Весовая категория 33 кг - Дарья П. (Заиграевская ДЮСШ, тренер Овчаров С.А.);

- Весовая категория 36 кг - Сэлмэг Н. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 39 кг - Наталья С. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);

- Весовая категория 46 кг - Анастасия М. (СШ Иволгинского района Пурбуев Б. Ж.);

- Весовая категория 50 кг - Сундари Ц. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);

- Весовая категория 50 кг - Номина С. (СШ Иволгинского района, Есаулов С.П.);

- Весовая категория 54 кг - Мария Т. (СШОР г. Гусиноозерска, Гаврилова Е.И., Жамсаранов Ч.В.).



