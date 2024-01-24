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Борицы Бурятии завоевали 21 медаль первенства ДФО

Борицы Бурятии завоевали 21 медаль первенства ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
8 спортсменок республики стали победителями турнира

Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16 лет завершилось 23 января в Хабаровске. Сборная Бурятии завоевала 8 золотых медалей, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, «Золото» выиграли:
- Весовая категория 39 кг - Ксения С. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 42 кг - Арианна З. (СШОР №7, тренеры Эрхитуев Б.Б., Бубеев Г.В., Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 46 кг - Ирина Ц. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);
- Весовая категория 54 кг - Сарюна М. (СШОР №7, тренеры Ринчинов В.Э., Раднаев В.В., Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 58 кг - Кристина С. (Баргузинская СШ, тренер Гармаев И.Б.);
- Весовая категория 62 кг - Екатерина Б. (СШОР №10, тренеры Мункуев С.Ю., Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б.);
- Весовая категория 66 кг - Арина Б. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);
- Весовая категория 70 кг - Анастасия К. (Кяхтинская СШ, Дабадоржиев В.Д., Усольцева Л.Е.).

Серебряные призёры:
- Весовая категория 39 кг - Арина Б. (СШ «Закамна», тренер Галсанов Д.Е.);
- Весовая категория 42 кг - Лилиана З. (СШОР №7, тренеры Эрхитуев Б.Б., Бубеев Г.В.,Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 50 кг - Суржана В. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 54 кг - Алена С. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);
- Весовая категория 58 кг - Гордон Р. (Кижингинская СШ, тренер Мункуев О.Т.);
- Весовая категория 62 кг Ясмина Д. (СШ «Закамна», тренер Галсанов Д.Е.).

Бронзовые призёры:
- Весовая категория 33 кг - Дарья П. (Заиграевская ДЮСШ, тренер Овчаров С.А.);
- Весовая категория 36 кг - Сэлмэг Н. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 39 кг - Наталья С. (СШОР №10, тренеры Ойдопова М.Б., Бадмаев Б.Б., Бадмаев М.Ц.);
- Весовая категория 46 кг - Анастасия М. (СШ Иволгинского района Пурбуев Б. Ж.);
- Весовая категория 50 кг - Сундари Ц. (СШОР №7, тренеры Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е.);
- Весовая категория 50 кг - Номина С. (СШ Иволгинского района, Есаулов С.П.);
- Весовая категория 54 кг - Мария Т. (СШОР г. Гусиноозерска, Гаврилова Е.И., Жамсаранов Ч.В.).

Бурятия женская борьба первенство ДФО спорт

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