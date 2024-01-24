Суд обязал обезопасить окна в детсаду в пригороде Улан-Удэ

Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры



Прокурор Иволгинского района Бурятии через суд понудил установить замки безопасности на окнах в детском саду в селе Поселье.



В ходе прокурорской проверки установлено, что на окнах дошкольного учреждения отсутствуют замки безопасности. Это может привести к выпадению детей из окон.



- Исковые требования прокурора в интересах неопределённого круга лиц к муниципальному общеобразовательному учреждению «СОШ Поселья» и администрации Иволгинского района об обязании обеспечить установку замков безопасности на окнах удовлетворены. Возложена обязанность устранить данные нарушения, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

