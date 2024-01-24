В районе Улан-Удэ отключили холодную воду

Её дадут после 17:00



Сегодня, 24 января, на части Октябрьского района Улан-Удэ прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00. Связано это с проведением плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети по ул. Бограда, 75.



Как сообщает администрация района, ссылаясь на МУП Водоканал, отключены потребители по адресам:

- жилые дома на ул. Бограда, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68;

- пер. Псковский, 32, 34, 36;

- котельная «ТГК-14» на пер. Псковском;

- ул. Бограда, 45, кафе «Beereza»;

- ул. Витимская, частные жилые дома, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 13а, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 34, 37, 38, 41;

- ул. Кижингинская, частные жилые дома, 6, 7, 8, 11.

