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Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата войск по служебному двоеборью

Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата войск по служебному двоеборью
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они вошли в состав команды Восточного округа

Росгвардейцы Бурятии в составе команды Восточного округа стали призёрами чемпионата войск по служебному двоеборью. Соревнования проходили в республиканском лыжном комплексе в Сыктывкаре.

Военнослужащие Росгвардии состязались в меткости стрельбы из пистолета и лыжных гонках. Команда Восточного округа заняла третье место в общекомандном зачёте, большую часть команды составляли сотрудники сил специального назначения территориального управления Росгвардии по Бурятии, отметили в пресс-службе ведомства.

На первом этапе участники соревновались в стрельбе из пистолета, после чего мужчинам предстояло пробежать 15 километров на лыжах свободным стилем, а женщинам преодолеть дистанцию длиной 5 километров.

По итогам чемпионата по служебному двоеборью в общекомандном зачёте команда Восточного округа завоевала «бронзу», уступив сборным Центрального и Северо-Кавказского округов.

В Улан-Удэ заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Михаил Романов поздравил спортсменов с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.
Росгвардия спорт соревнования

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