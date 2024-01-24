Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата войск по служебному двоеборью

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Они вошли в состав команды Восточного округа



Росгвардейцы Бурятии в составе команды Восточного округа стали призёрами чемпионата войск по служебному двоеборью. Соревнования проходили в республиканском лыжном комплексе в Сыктывкаре.



Военнослужащие Росгвардии состязались в меткости стрельбы из пистолета и лыжных гонках. Команда Восточного округа заняла третье место в общекомандном зачёте, большую часть команды составляли сотрудники сил специального назначения территориального управления Росгвардии по Бурятии, отметили в пресс-службе ведомства.



На первом этапе участники соревновались в стрельбе из пистолета, после чего мужчинам предстояло пробежать 15 километров на лыжах свободным стилем, а женщинам преодолеть дистанцию длиной 5 километров.



По итогам чемпионата по служебному двоеборью в общекомандном зачёте команда Восточного округа завоевала «бронзу», уступив сборным Центрального и Северо-Кавказского округов.



В Улан-Удэ заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Михаил Романов поздравил спортсменов с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.

