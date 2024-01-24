В Кабанском районе Бурятии прошла юбилейная Рождественская спартакиада









На торжественном параде спортивных команд глава Кабанского района Алексей Сокольников и председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев пожелали всем участникам соревнований стремиться к победе, закрепив спортивную удачу в дальнейших важных для района делах.- Спартакиада — это добрая наша традиция. В этом году мы проводим уже 15 спартакиаду, и каждый раз для всех участников — это большой праздник, – отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников. - Я очень рад, что с каждым годом спартакиада привлекает не только участников, но и команды болельщиков, и тот спортивный азарт, и дух командной работы, который спортсмены проявляют не только на соревнованиях, но и в рабочих буднях, надеюсь будет их сопровождать в течении всего года, — сказал глава района.Спортивная встреча прошла организованно, динамично, все команды показали интересную и слаженную игру.В общекомандном зачёте абсолютным победителем Рождественской спартакиады стала команда администрации МО «Кабанский район». Второе место у сборной районного Совета депутатов. Третье место заняла сборная команда Совета депутатов поселений. На четвёртом месте сборная глав поселений.На церемонии закрытия XV Рождественской спартакиады команде-победителю вручен переходящий кубок, а призёры спартакиады награждены грамотами и памятными призами.