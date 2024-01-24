В Кабанском районе Бурятии прошла юбилейная Рождественская спартакиада

В Кабанском районе Бурятии состоялась XV Рождественская спартакиада, собравшая представителей исполнительной и законодательной власти района.
Команды районного Совета депутатов, районной администрации, глав поселений и Совета депутатов поселений состязались в шести видах спорта: волейболе, теннисе, дартсе, перетягивание каната, стрельбы из пневматической винтовки и эстафете.
- Эти традиционные спортивные мероприятия проводятся каждый год. Главная цель спартакиады – пропаганда физической культуры и спорта, развитие корпоративной культуры и объединение органов власти для сплочённой работы, - отметили в администрации Кабанского района.
На торжественном параде спортивных команд глава Кабанского района Алексей Сокольников и председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев пожелали всем участникам соревнований стремиться к победе, закрепив спортивную удачу в дальнейших важных для района делах.
- Спартакиада — это добрая наша традиция. В этом году мы проводим уже 15 спартакиаду, и каждый раз для всех участников — это большой праздник, – отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников. - Я очень рад, что с каждым годом спартакиада привлекает не только участников, но и команды болельщиков, и тот спортивный азарт, и дух командной работы, который спортсмены проявляют не только на соревнованиях, но и в рабочих буднях, надеюсь будет их сопровождать в течении всего года, — сказал глава района.
Спортивная встреча прошла организованно, динамично, все команды показали интересную и слаженную игру.
В общекомандном зачёте абсолютным победителем Рождественской спартакиады стала команда администрации МО «Кабанский район». Второе место у сборной районного Совета депутатов. Третье место заняла сборная команда Совета депутатов поселений. На четвёртом месте сборная глав поселений.
На церемонии закрытия XV Рождественской спартакиады команде-победителю вручен переходящий кубок, а призёры спартакиады награждены грамотами и памятными призами.
Отметим, что 27 января в физкультурно-спортивном комплексе села Кабанск пройдёт Спартакиада руководителей Кабанского района.
Желающих руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей района, а также болельщиков и любителей спорта приглашают принять участие в этом мероприятии.
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