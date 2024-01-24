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В Бурятии сельчан взволновал ремонт обветшалого моста

В Бурятии сельчан взволновал ремонт обветшалого моста
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Джидинцы почему-то решили, что его приостановили

Жители Джидинского района забили тревогу из-за ремонта переправы у сёл Зарубино и Дырестуй. Они поинтересовались в группе «Джида-инфо 24/7», почему работы приостановили и сдадут ли объект вовремя.

В районной администрации заявили, что ремонт идёт согласно дорожной карте. «Никаких изменений в сроках сдачи не предвидится», – заявили власти.

В целом на восстановление сооружения направят 392 миллиона. Его должны сдать к концу 2024-го.

Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонному, который вот уже шесть лет – с 2018-го – наводят военные.
мост ремонт

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