24 января

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В Бурятии сохранится морозная погода

В Бурятии сохранится морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В дневные часы около 20 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 24 января в республике преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами -10,-15, по северу -22,-27.

В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -17,-19.


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