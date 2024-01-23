На улицы в историческом центре Улан-Удэ вернут двустороннее движение

Но только для автобусов и маршруток

Стало известно, какой будет новая транспортная концепция в старом центре столицы Бурятии. Будущую модель дорожного движения в исторической части города рассмотрели 22 января под председательством главы республики Алексея Цыденова. Об этом сообщило управление комплексного развития территорий (КТР) Бурятии. Проект комплексного развития центра Улан-Удэ позволит не только построить новые дома взамен старых, но и улучшить транспортную обстановку.

Одна из главных составляющих проекта - новая транспортная концепция. При подготовке документа специалисты компании «ПИК Байкала» (застройщик старого центра Улан-Удэ - ред.) уделили особое внимание разгрузке улиц от автомобилей и увеличению оборота парковочных мест. Первое, что поможет существенно оптимизировать дорожную сеть – это создание перехватывающих парковок.

«Обновлённая дорожная сеть в центральной части не может включать в себя возможность каждому желающему оставлять свой автомобиль в любом месте на весь день, - рассказал начальник управления КТР Зана Тумуров. - Для всех просто может не хватить мест, и на дорогах, как и прежде, будет царить хаос. Поэтому принято решение усилить роль общественного транспорта и обустроить перехватывающие парковки. К примеру, люди, которые живут на другом конце города, будут доезжать на своей машине до перехватывающей парковки, оставлять там свою машину, затем ехать в центр на общественном транспорте. Планируется, что перехватывающих парковок будет две. Они разместятся в восточной и западной частях рядом с центром города. Места для размещения таких парковок сейчас согласовываются».

Парковочные места рядом с жилыми или социальными объектами сохранятся. Однако они не будут носить долговременный характер. Припарковать свою машину можно будет только на определенный период времени.

А для жителей центральной части планируют построить многоуровневые паркинги. Такие автостоянки планируются к возведению рядом с улицей Куйбышева, центральным стадионом республики Бурятия и театром «Байкал» (у дамбы Селенги - ред.). Таким образом в границах новой затсройки исторического центра планируется разместить 2770 парковочных мест.

Кирова станет автобусно-пешеходной

Изменения коснутся и организации схем дорожного движения. Сейчас в центральной части преобладает одностороннее движение. Планируется, что движение по улицам Смолина и Свободы станет двусторонним, но только для общественного транспорта.

Улица Кирова в свою очередь будет автобусно-пешеходной. Её границы расширят для прогулок и проведения городских праздников. На участке улицы тоже предусмотрено двустороннее движение общественного транспорта.

Концепция прошла первое рассмотрение под председательством главы Бурятии. Пока документ требует более детальной проработки. Над разработкой проекта работают специалисты «ПИК Байкала», правительства республики, администрации города и института Генплана Москвы.