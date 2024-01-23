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Путин закрепил статус многодетной семьи на федеральном уровне

Путин закрепил статус многодетной семьи на федеральном уровне
Общество,  Фото:pixabay.com

Это «трое и более детей»

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. В первом пункте он определил это понятие на федеральном уровне. Теперь в России многодетной считается семья, в которое «трое и более детей».

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьёй в России является семья, имеющая трех и более детей», - сказано в тексте указа.

Этот статус устанавливается бессрочно. Раньше он не был закреплён на уровне Федерации.

Предоставление мер социальной поддержки государством осуществляется до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет, если он (она) очно учится в образовательной организации.

Правительству России поручено определить форму единого для всей страны удостоверения многодетной семьи. Выдавать его будут в субъектах Российской Федерации. Организацией процесса займутся главы регионов. Будет создан единый банк данных о таких семьях.

Главам субъектов рекомендовано обеспечить детей до шести лет бесплатными лекарствами по рецептам; всех учащихся детей бесплатным проездом в общественном транспорте, а также бесплатным питанием в образовательных учреждениях.

Субъекты РФ будут сами определять условия бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков отдыха и выставок.

«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объёма и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов <...>, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус», - сказано в указе.

23 января в России стартует объявленный президентом Год семьи.

Кстати, в Мухоршибирском районе Бурятии объявлен свой тематический год Год многодетной смьи.

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