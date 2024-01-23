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«Зачем?»: Концертного директора Орбакайте ошарашила отмена её концерта в Улан-Удэ

«Зачем?»: Концертного директора Орбакайте ошарашила отмена её концерта в Улан-Удэ
Общество, 
Александр Качан не понимает, из-за чего это произошло

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан прокомментировал отмену её концерта (возрастное ограничение – 12+) в столице Бурятии. Выступление певицы в Улан-Удэ не состоится. Под угрозой теперь – и её шоу в Новосибирске, пишут федеральные СМИ.

- Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, – заявил Качан. – Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего? 

Шумиха из-за приезда Кристины Орбакайте в Улан-Удэ поднялась на прошлой неделе. Концерт должен был состояться в марте (12+), однако часть жителей республики выступили за его отмену.

Причина в том, что знаменитость так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые наши земляки считают, что неопределившейся звезде в Бурятии не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно организовывать на родине героев-бойцов СВО выступления таких артистов.

Это мнение поддержали в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Общественной палате Бурятии. Принимая решение об отмене мероприятия, в республике учли мнение общественности. 
артисты концерт

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