«Зачем?»: Концертного директора Орбакайте ошарашила отмена её концерта в Улан-Удэ

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан прокомментировал отмену её концерта (возрастное ограничение – 12+) в столице Бурятии. Выступление певицы в Улан-Удэ не состоится. Под угрозой теперь – и её шоу в Новосибирске, пишут федеральные СМИ.
- Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, – заявил Качан. – Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего?
- Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, – заявил Качан. – Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего?
Шумиха из-за приезда Кристины Орбакайте в Улан-Удэ поднялась на прошлой неделе. Концерт должен был состояться в марте (12+), однако часть жителей республики выступили за его отмену.
Причина в том, что знаменитость так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые наши земляки считают, что неопределившейся звезде в Бурятии не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно организовывать на родине героев-бойцов СВО выступления таких артистов.
Это мнение поддержали в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Общественной палате Бурятии. Принимая решение об отмене мероприятия, в республике учли мнение общественности.