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В районе Улан-Удэ отключат свет

В районе Улан-Удэ отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Света не будет 2-3 часа

29 января в Советском районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия. Отключение состоится в связи с проведением плановых работ.

Как сообщили в администрации района, света не будет по следующим адресам:

Улан-Удэ Советский район отключение света

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