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Бурятия примет чемпионаты ДФО и ВВО по рукопашному бою

Бурятия примет чемпионаты ДФО и ВВО по рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут со 2 по 3 февраля

В Улан-Удэ со 2 по 3 февраля пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по армейскому рукопашному бою, а также чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».

2 февраля турнир начнётся с 9:00. 3 февраля – с 10:00. Вход на соревнования свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
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