Пока Владимир Смолин находится в отпуске
Недавно стало известно, что Владимир Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом. Он написал заявление «по собственному».
Вопрос о снятии полномочий со Смолина рассмотрят на ближайшей сессии райсовета депутатов. Она состоится 13 февраля. Сам пока ещё действующий глава муниципального образования подтвердил «Байкал-Daily» информацию о своём добровольном уходе с поста.
- Пока я в отпуске. Если коротко, то перехожу на другую работу, – подчеркнул Владимир Смолин.
Стала известна причина добровольной отставки главы Тарбагатайского района Бурятии
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