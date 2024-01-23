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В столице Бурятии за ночь насобирали 60 КамАЗов снега

В столице Бурятии за ночь насобирали 60 КамАЗов снега
Общество,  Фото:КБУ
Его вывозят с улиц во всех трёх районах города

За ночь на дорогах бурятской столицы собрали 60 КамАЗов снега. От него с помощью тракторов-щёток, снегопогрузчиков и большегрузных машин расчистили проезжую часть на улицах Павлова, Тобольская, Оцимика и Куйбышева, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).

Ещё на трёх, включая Ломоносова, Чертенкова и Гарнизонная, грейдеры срезали и сдвигали снежные наросты к прибродюрной зоне. Мини-тракторы подмели тротуары на улицах Свободы, Советская, Кирова, Бабушкина, Гагарина, Революции 1905 года и Добролюбова.
 
В порядок также привели пешеходные зоны в скверах «Студенческий», «Наранай Туяа» и «Зодчий», на улице Ткацкая и у Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. С шести утра уборщики территорий, большегрузные машины и мини-погрузчики вывозят снег, собранный во всех трёх районах города. А подсыпка опасных участков в столице ведётся круглосуточно, уверяют в КБУ.
снег дороги благоустройство

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