В столице Бурятии за ночь насобирали 60 КамАЗов снега



За ночь на дорогах бурятской столицы собрали 60 КамАЗов снега. От него с помощью тракторов-щёток, снегопогрузчиков и большегрузных машин расчистили проезжую часть на улицах Павлова, Тобольская, Оцимика и Куйбышева, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).



Ещё на трёх, включая Ломоносова, Чертенкова и Гарнизонная, грейдеры срезали и сдвигали снежные наросты к прибродюрной зоне. Мини-тракторы подмели тротуары на улицах Свободы, Советская, Кирова, Бабушкина, Гагарина, Революции 1905 года и Добролюбова.



В порядок также привели пешеходные зоны в скверах «Студенческий», «Наранай Туяа» и «Зодчий», на улице Ткацкая и у Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. С шести утра уборщики территорий, большегрузные машины и мини-погрузчики вывозят снег, собранный во всех трёх районах города. А подсыпка опасных участков в столице ведётся круглосуточно, уверяют в КБУ.

