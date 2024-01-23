В заповеднике Бурятии инспектора заехали на полевую базу

Состоялся первый рейс в Баргузинский заповедник в 2024 году



В конце прошлой недели в Бурятии состоялся заезд первой группы инспекторов на территорию полевой базы «Давша» Баргузинского заповедника. Неоднозначная ледовая обстановка не помешала задуманному плану: добирались на снегоболотоходе.



Первым делом прибывшие инспекторы расконсервировали здания и завели технику. Сейчас, помимо патрулирования и хозяйственных работ, ведётся подготовка пограничных знаков, которые будут установлены уже на устойчивом льду.



- Погода держится морозная. Всё чаще возле «Давши» встречаются следы соболей, лосей и, конечно, лис. Солнце, каждый вечер уходящее в закат прямо напротив полевой базы, красит небо в нежные жёлто-розовые тона, подсвечивает байкальские торосы и берега, - рассказал старший государственный инспектор, начальник отдела охраны Баргузинского заповедника Фёдор Мартусов.

