Состоялся первый рейс в Баргузинский заповедник в 2024 году
В конце прошлой недели в Бурятии состоялся заезд первой группы инспекторов на территорию полевой базы «Давша» Баргузинского заповедника. Неоднозначная ледовая обстановка не помешала задуманному плану: добирались на снегоболотоходе.
Первым делом прибывшие инспекторы расконсервировали здания и завели технику. Сейчас, помимо патрулирования и хозяйственных работ, ведётся подготовка пограничных знаков, которые будут установлены уже на устойчивом льду.
- Погода держится морозная. Всё чаще возле «Давши» встречаются следы соболей, лосей и, конечно, лис. Солнце, каждый вечер уходящее в закат прямо напротив полевой базы, красит небо в нежные жёлто-розовые тона, подсвечивает байкальские торосы и берега, - рассказал старший государственный инспектор, начальник отдела охраны Баргузинского заповедника Фёдор Мартусов.
В заповеднике Бурятии инспектора заехали на полевую базу
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