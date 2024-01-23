Первые получатели «дальневосточного» гектара» скоро смогут оформить его в собственность

В марте у них истекает 4,5 года со дня заключения договора пользования участком



1 марта 2024 года у первых получателей «дальневосточного» гектара истекает срок четырёх лет и шести месяцев со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Бурятии.



По истечении срока земельный участок может быть предоставлен гражданину:

1) в собственность бесплатно;

2) в собственность за плату в следующих случаях:

- если договор безвозмездного пользования земельным участком был заключён с несколькими гражданами, право пользования одного или нескольких из них было прекращено в связи со смертью, прекращением гражданства РФ или односторонним отказом от договора и площадь такого земельного участка превышает площадь, рассчитанную исходя из одного гектара на каждого гражданина;

- если гражданин вступил в договор безвозмездного пользования земельным участком в порядке наследования и ему ранее также предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование и общая площадь указанных участков превышает один гектар;

3) в аренду на срок до 49 лет, если договор безвозмездного пользования заключён в отношении лесного участка из состава земель лесного фонда, а в отношении иных земельных участков – по желанию гражданина.



Если договор безвозмездного пользования был заключён с несколькими гражданами, земельный участок предоставляется на вышеуказанных условиях в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.



При этом гражданину, который уже оформил в аренду или в собственность (в том числе в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора) дальневосточный гектар, дополнительно однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, площадь которого не превышает одного гектара.



Критериями использования земельных участков, предоставленных по программе «Дальневосточный гектар», являются:

1) наличие объекта капитального строительства, общая площадь которого не менее 24 кв. метров (в том числе объекта незавершённого строительства) на земельном участке, если в соответствии с выбранным видом разрешённого использования земельного участка предусматривается строительство такого объекта;

2) наличие затрат в размере не менее 30 тыс. рублей, понесённых гражданином в связи с осуществлением на земельном участке деятельности в соответствии с выбранным видом (видами) разрешённого использования земельного участка со дня заключения договора безвозмездного пользования таким земельным участком;

3) наличие доходов в размере не менее 30 тыс. рублей от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в связи с осуществлением на земельном участке деятельности в соответствии с выбранным видом (видами) разрешённого использования земельного участка со дня заключения договора безвозмездного пользования таким земельным участком;

4) наличие результатов деятельности на земельном участке в соответствии с выбранным видом (видами) разрешённого использования земельного участка со дня заключения договора безвозмездного пользования таким земельным участком.



Для подтверждения соответствия использования земельного участка критериям использования гражданин вправе выбрать любой (любые) из вышеуказанных критериев использования.



Документом, подтверждающим соответствие использования земельного участка критериям использования, является подписанное гражданином уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования, составленное в произвольной форме, в котором содержатся сведения об использовании земельного участка в соответствии с критерием использования (критериями использования) и в соответствии с выбранным видом (видами) разрешённого использования земельного участка.



Также в министерстве напомнили, что в срок не позднее двух лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин направляет в уполномоченный орган уведомление о выбранных им виде или видах разрешённого использования такого земельного участка. В случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком заключён с несколькими гражданами, в уполномоченный орган направляется одно указанное уведомление, подписанное всеми гражданами или их представителями.



