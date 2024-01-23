В районе Бурятии «потеряли» детский дом





Жители Мухоршибирского района «потеряли» детский дом в Новокижингинске. Они поинтересовались, есть там вообще такое учреждение.



- В Интернете написано, что организация ликвидирована. Дозвониться по номерам, которые указаны там, невозможно, – говорится в сообщении, размещённом в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



На это в Минсоцзащиты РБ заявили, что соцучреждение не ликвидировали, а просто присоединили к другой организации. «Теперь это ГБУСО РБ «Хоринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», – пояснили в ведомстве.



