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В районе Бурятии «потеряли» детский дом

В районе Бурятии «потеряли» детский дом
Общество,  Фото:pixabay.com
Туда пытались дозвониться по несуществующему номеру

Жители Мухоршибирского района «потеряли» детский дом в Новокижингинске. Они поинтересовались, есть там вообще такое учреждение.

- В Интернете написано, что организация ликвидирована. Дозвониться по номерам, которые указаны там, невозможно, – говорится в сообщении, размещённом в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

На это в Минсоцзащиты РБ заявили, что соцучреждение не ликвидировали, а просто присоединили к другой организации. «Теперь это ГБУСО РБ «Хоринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», – пояснили в ведомстве.

детский дом

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