Уже в четвёртый раз

В социальных сетях Бурятии сообщили, что в Улан-Удэ восстановили качели на площади Революции. «Байкал-Daily» сообщал, что они поломались ещё в сентябре 2023 года. В октябре же вандалы добрались до амфитеатра по соседству.

«В октябре 2023 года мы написали, что, «похоже, третьи шикарные качели на площади Революции в Улан-Удэ, отремонтированной в 2021 году за 43 млн рублей, никто не собирается ремонтировать. Даже крюки под них удалили» - сказано в сообщении в соцсетях. - Но вот в январе выяснилось, что третьи качели на площади Революции всё же восстановили. Они и крюки под них на месте. Это хорошо! В третий раз восстановили? Или всего во второй?».





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Качели на площади Революции уже обрывались в июне 2022 года. Но первая поломка случилась ещё в октябре 2021 года, через месяц после реконструкции площади. Тогда их быстро починили. В ноябре 2021 года история повторилась.

Получается, что многострадальные качели восстановили уже в четвёртый раз за два года.

По данным «Байкал-Daily», эти качели ломаются из-за перегрузки: на них часто качаются по нескольку человек. Особенно такое «развлечение» популярно среди детей и подростков. Они к тому же, играясь, перекручивают цепи. Даже усиленная конструкция из шпилек и гаек не спасает качели от слишком активных улан-удэнцев.