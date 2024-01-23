Часть жителей Улан-Удэ активно «левачат» на работе

Чаще всего это делают горожане старше 45 лет
Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 19% работающих жителей бурятской столицы «левачат», то есть работают на стороне, причём сотрудники старше 45 лет – гораздо чаще (21%) молодёжи.
Среди так называемых удалёнщиков подработка есть у 23%, а тех, кто трудится в офисе – у 16%. Более половины – 61% – улан-удэнцев тратят на неё менее 10 часов в неделю, каждый четвёртый (25%) – от 10 до 20 часов и 14% – более 20-ти.
Каждому третьему «леваки» приносят от 10 до 30% общего дохода, 39% – 39% менее 10%, 16% – от 30 до 50%, 12% – более половины. Трудящиеся на удалёнке тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто находится на территории работодателя.
Чаще всего это делают горожане старше 45 лет
Туда пытались дозвониться по несуществующему номеру
Горожане заявили, что он отмывается с большим трудом
Скоро завершат приёмку работ
Ситуация прояснилась, когда мужчина сделал ДНК-тест
Договорённость достигнута между руководством колонии и властями Кяхты
Люди лишились ХВС на два с половиной месяца, но платить за него не перестали
Автозимники появились в Оке
Она стала сороковой за последние годы
Работы длились менее года
Проект якобы согласовал мэр города
Свалка разрослась там стараниями местных жителей
Местные жители призвали найти на них управу
Многие годы они украшали интерьер гостиницы «Бурятия». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из музея