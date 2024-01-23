23 января

22 января

Популярное

Часть жителей Улан-Удэ активно «левачат» на работе

Часть жителей Улан-Удэ активно «левачат» на работе
Общество,  Фото:pixabay.com
Чаще всего это делают горожане старше 45 лет

Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 19% работающих жителей бурятской столицы «левачат», то есть работают на стороне, причём сотрудники старше 45 лет – гораздо чаще (21%) молодёжи.
 
Среди так называемых удалёнщиков подработка есть у 23%, а тех, кто трудится в офисе – у 16%. Более половины – 61% – улан-удэнцев тратят на неё менее 10 часов в неделю, каждый четвёртый (25%) – от 10 до 20 часов и 14% – более 20-ти.

Каждому третьему «леваки» приносят от 10 до 30% общего дохода, 39% – 39% менее 10%, 16% – от 30 до 50%, 12% – более половины. Трудящиеся на удалёнке тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто находится на территории работодателя.
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть жителей Улан-Удэ активно «левачат» на работе
Часть жителей Улан-Удэ активно «левачат» на работе
Общество, 23.01.2024
Чаще всего это делают горожане старше 45 лет
В районе Бурятии «потеряли» детский дом
В районе Бурятии «потеряли» детский дом
Общество, 23.01.2024
Туда пытались дозвониться по несуществующему номеру
Улан-удэнцев неприятно удивили яйца с куриным помётом
Улан-удэнцев неприятно удивили яйца с куриным помётом
Общество, 23.01.2024
Горожане заявили, что он отмывается с большим трудом
Житель Иркутской области платил алименты неродной дочери
Житель Иркутской области платил алименты неродной дочери
Общество, 23.01.2024
Ситуация прояснилась, когда мужчина сделал ДНК-тест
В Бурятии осуждённые смастерят стеллажи для администрации города
В Бурятии осуждённые смастерят стеллажи для администрации города
Общество, 23.01.2024
Договорённость достигнута между руководством колонии и властями Кяхты  
Сельчан в Бурятии «нагрели» на холодной воде
Сельчан в Бурятии «нагрели» на холодной воде
Общество, 23.01.2024
Люди лишились ХВС на два с половиной месяца, но платить за него не перестали
В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку
В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку
Общество, 23.01.2024
Свалка разрослась там стараниями местных жителей
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют школу
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют школу
Общество, 23.01.2024
Местные жители призвали найти на них управу
Художественному музею передали в дар картины бурятских художников
Художественному музею передали в дар картины бурятских художников
Общество, 23.01.2024
Многие годы они украшали интерьер гостиницы «Бурятия». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из музея

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^