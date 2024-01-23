Часть жителей Улан-Удэ активно «левачат» на работе



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 19% работающих жителей бурятской столицы «левачат», то есть работают на стороне, причём сотрудники старше 45 лет – гораздо чаще (21%) молодёжи.



Среди так называемых удалёнщиков подработка есть у 23%, а тех, кто трудится в офисе – у 16%. Более половины – 61% – улан-удэнцев тратят на неё менее 10 часов в неделю, каждый четвёртый (25%) – от 10 до 20 часов и 14% – более 20-ти.



Каждому третьему «леваки» приносят от 10 до 30% общего дохода, 39% – 39% менее 10%, 16% – от 30 до 50%, 12% – более половины. Трудящиеся на удалёнке тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто находится на территории работодателя.