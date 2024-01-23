Ситуация прояснилась, когда мужчина сделал ДНК-тест
В Чунском районе Иркутской области обманутый мужчина выплачивал алименты неродной дочери.
Как рассказали в региональном ГУФССП, житель Чуны находился в отношениях с женщиной, брак они не регистрировали. В 2008 году женщина родила дочку. Мужчина был признан отцом по совместному заявлению с матерью девочки.
Спустя восемь лет девочку забрали в детское учреждение, так взрослые злоупотребляли алкоголем. При этом мужчина всё это время исправно платил алименты, в отличие от матери.
Спустя время мужчина начал замечать, что дочь на него не похожа, у него появились сомнения в кровном родстве. Платить алименты он прекратил и сделал ДНК-экспертизу. Тест показал, что он не является биологическим отцом.
В итоге он добился аннулирования записи об отцовстве.
- С тех пор как мужчина перестал платить алименты, у него образовалась задолженность около 450 тысяч рублей. Для окончательного восстановления прав обманутого гражданина, судебный пристав направил заявление в суд для прекращения исполнительного производства по алиментам. Права обманутого отца, платившего алименты неродной дочери, были восстановлены, - подчеркнули в ГУФССП России по Иркутской области.
Житель Иркутской области платил алименты неродной дочери
Общество, Фото:
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