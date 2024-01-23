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Улан-удэнцев неприятно удивили яйца с куриным помётом

Улан-удэнцев неприятно удивили яйца с куриным помётом
Общество,  Фото:vk.com/otzyvy_03
Горожане заявили, что он отмывается с большим трудом

Жителей бурятской столицы возмутило, что на местном рынке торгуют грязными яйцами. На снимке, размещённом в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте», видно, что на них остался куриный помёт.

- Как считаете, нормально продавать такое домашнее яйцо? Там не одно –  из десятка несколько вот таких грязнущих, остальные – чуть меньше. Отмыть, конечно, можно, но с трудом, – констатировал автор фото.

В комментариях к записи подписчики посоветовали просто пять минут подержать яйца в тёплой воде – мол, «всё отмоется, зато без всяких примесей и антибиотиков». А другие отметили: такой продукт лучше не брать. По мнению третьих, это просто своего рода «лайфхак»: «Яйца очень быстро тухнут после того, как их помоют. Поэтому продавцы домашних этого не делают, чтобы не торговать тухляком».

Год назад, в марте 2023-го, жители Баунтовского района писали в группе «Баунт-инфо.24/7», что на прилавках местных магазинов всё чаще встречаются грязные яйца – с какими-то потёками, следами помёта и фрагментами перьев. Сельчане поинтересовались, в чём причина.

Ответ тогда дали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что в санитарно-эпидемиологических правилах (СП 2.3.6.3668-20) есть перечень продуктов, которые нельзя допускать для реализации. В этом списке – и яйца с загрязнённой скорлупой, пороками и дефектами.

Покупатель в таком случае праве предъявить претензию продавцу, а если обращение проигнорируют, нужно сообщить о некачественном товаре в управление Роспотребнадзора, воспользовавшись электронным сервисом «Отправить обращение» на официальном сайте ведомства. Ещё один вариант – направить по почте (республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Ключевская, 45Б) заказное письмо с уведомлением о вручении.

яйца соцсети фотография

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