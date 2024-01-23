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В Улан-Удэ ещё на трёх многоквартирных домах обновили кровлю

В Улан-Удэ ещё на трёх многоквартирных домах обновили кровлю
Общество,  Фото:t.me/fondkr03

Скоро завершат приёмку работ

В Бурятии продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На днях специалисты местного фонда капремонта провели комиссии по оценке готовности к приёмке выполненных работ на трёх крышах многоквартирных домов в Улан-Удэ.

«Правильно смонтированная крыша многоквартирного дома служит многие годы, - сообщили в фонде. - Но в силу естественного старения любой материал имеет свойство терять прочность. Для того, чтобы не случилось неприятных последствий для жителей, важно своевременно проводить капитальный ремонт крыши. С этой целью в конце прошлого года фонд приступил к работам по капитальному ремонту трёх крыш в посёлке Дивизионный, по улицам Хрустальная и Октябрьская».

Проектная документация на проведение работ во всех трёх домах была согласована в конце 2023 года. После чего в ходе строительно-монтажных работ был произведен демонтаж старых крыш и установлена новая кровля.

В фонде капремонта напомнили, что перечень многоквартирных домов в Бурятии, подлежащих капитальному ремонту, и сроки проведения работ сформированы на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями при формировании республиканской программы капитальных ремонтов.
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