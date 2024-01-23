В Бурятии почётного гражданина района поздравили с 90-летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Иволгинский район»

Юбилей отпраздновал Григорий Ткачёв



Вчера, 22 января, в Бурятии поздравления с 90-летием принимал почётный гражданин Иволгинского района Григорий Михайлович Ткачёв. Юбиляра поздравили представители администрации района, районного совета ветеранов и ОСЗН по Иволгинскому району. Именинник получил поздравительные адреса от президента России, главы Бурятии, администрации и совета ветеранов района. Также ему вручили подарок и пожелали здоровья, тепла, уюта и всего самого наилучшего.



Григорий Михайлович начал трудовую деятельность в военные годы, будучи подростком. В 1954 году был призван в Советскую армию, в морфлот, где прослужил четыре года. По завершении военной службы Григорий Михайлович окончил курсы трактористов и стал механизатором.



В 1959 году он успешно завершил учёбу в Бурятском сельскохозяйственном техникуме имени Ербанова и был назначен на должность главного инженера совхоза «Еравнинский», а затем переведён в колхоз имени Ленина Улан-Удэнского района. После окончания сельскохозяйственного института Григорий Михайлович возглавил Оронгойское ремонтно-техническое предприятие, которое стало одним из лучших в республике.



За период его руководства исполкомом Оронгойского сельского совета депутатов были построены здания средней школы, аптеки, выполнен большой объем работ по возведению Кибалинской начальной школы, появились котельная, мост через реку Оронгойку и многое другое.



Григорий Михайлович награждён орденом «Знак Почёта», удостоен почётного звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса РБ», почётных грамот президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Народного Хурала РБ, администрации района.



- Как принципиальный и добросовестный гражданин Григорий Михайлович внёс большой вклад в решение многих социально-экономических, хозяйственных и других проблем населённых пунктов Оронгойского сельского поселения. И сейчас он принимает активное участие во многих общественных и политических делах села и района, - сообщили в администрации района.



