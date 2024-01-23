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Неизвестные спилили деревья в самом центре Улан-Удэ

Неизвестные спилили деревья в самом центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства

Злоумышленников ищут

Несколько деревьев обрубили неизвестные лица на проспекте Победы у престижного дома №10. При этом разрешение на вырубку на этой территории не выдавалось, уведомление о подрезке тоже не направлялось. Об этом сообщает комитет городского хозяйства (КГХ) мэрии столицы Бурятии.

Сотрудники управления административного контроля КГХ выехали по этому адресу для выяснения всех обстоятельств.

- По итогам выезда факт подрезки деревьев подтвердился, - сообщила и.о. начальника управления Гэма Тайсаева. - Собирается материал для определения виновных лиц и привлечения их к административной ответственности. Уважаемые горожане! Убедительно просим вас соблюдать правила содержания зеленых насаждений.

Подрезка деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций должна производиться только после уведомления комитета городского хозяйства. Уведомление должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. В нём должны быть указаны: древесная порода, жизненная форма и высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в процентах, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.

«За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей», - отметили в комитете городского хозяйства.
КГХ благоустройство обрезка деревьев

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