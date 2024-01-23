Платье невесты сшили из павлопосадских платков
В Иркутске церемонию бракосочетания провели в виде русской свадьбы. 19 января во городском дворце бракосочетания зарегистрировали брак Алексей Усольцев и Марико Метревели. Общие друзья познакомили ребят в 2023 году. Со свадьбой Алексей и Марико решили не тянуть и подали заявление на регистрацию заключения брака.
Свадьбу жених и невеста решили сыграть в традиционных русских народных костюмах. По словам ребят, для них очень важно поднять патриотический дух, показать русские традиции. Родные и друзья активно поддержали идею. Платье невесты было сшито на заказ в Москве из павлопосадских платков. Невеста сама расшивала бисером и камнями кокошник и платье, жених активно помогал невесте. Алексей был одет в золотистый кафтан и богатый головной убор.
Алексей и Марико увлекаются верховой ездой на лошадях, имеют свой конный двор, занимаются творческими проектами. Марико профессионально занимается танцами и входит в состав шоу-балета «АlmaS». Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
В Иркутске пара сыграла свадьбу в традиционных русских нарядах
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