В Бурятии осуждённые смастерят стеллажи для администрации города

Договорённость достигнута между руководством колонии и властями Кяхты



Начальник исправительной колонии №1, которая находится в городе Гусиноозёрск, Константин Мункуев и его заместитель Даши Эрдыниев встретились с главой города Кяхта Александрой Протасовой.



Главе Кяхты показали каталог производимой в колонии продукции.



- По итогам встречи достигнуто соглашение поставки подарочных комплектов постельного белья, поставки архивных стеллажей для администрации города, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



В ведомстве добавили, что также рассмотрена возможность по поставке лавочек и урн в качестве субподрядной организации в проекте туристическая тропа «Слобода» и поставке пиломатериала для ремонта моста.

