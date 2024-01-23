Договорённость достигнута между руководством колонии и властями Кяхты
Начальник исправительной колонии №1, которая находится в городе Гусиноозёрск, Константин Мункуев и его заместитель Даши Эрдыниев встретились с главой города Кяхта Александрой Протасовой.
Главе Кяхты показали каталог производимой в колонии продукции.
- По итогам встречи достигнуто соглашение поставки подарочных комплектов постельного белья, поставки архивных стеллажей для администрации города, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В ведомстве добавили, что также рассмотрена возможность по поставке лавочек и урн в качестве субподрядной организации в проекте туристическая тропа «Слобода» и поставке пиломатериала для ремонта моста.
В Бурятии осуждённые смастерят стеллажи для администрации города
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