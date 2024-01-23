Приём заявок начнётся с февраля
В Улан-Удэ объявлен конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. С 1 февраля по 4 марта будет осуществляться приём заявок на участие в конкурсе.
Заявки принимаются по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, администрация г. Улан-Удэ, комитет по социальной и молодёжной политике, каб. 4. Заявки на участие в конкурсе представляются по следующим приоритетным направлениям:
- укрепление межнациональных отношений;
- содействие реализации демографической политики Российской Федерации;
- развитие и реализация эффективных, инновационных форм работы с детьми и молодёжью;
- оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- развитие форм работы по повышению статуса института семьи;
- формирование и пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды;
- формирование социально ориентированной информационной среды, создание социальной рекламы, профилактика асоциальных явлений, пропаганда социально значимых ценностей;
- развитие форм общественной самоорганизации населения;
- патриотическое воспитание, развитие форм работы по изучению родного края.
Более подробную информацию можно уточнить в комитете по социальной и молодёжной политике. Также информация размещена на официальном сайте администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ дадут субсидии социально ориентированным НКО
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