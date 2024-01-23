В Улан-Удэ дадут субсидии социально ориентированным НКО

Приём заявок начнётся с февраля



В Улан-Удэ объявлен конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. С 1 февраля по 4 марта будет осуществляться приём заявок на участие в конкурсе.



Заявки принимаются по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, администрация г. Улан-Удэ, комитет по социальной и молодёжной политике, каб. 4. Заявки на участие в конкурсе представляются по следующим приоритетным направлениям:

- укрепление межнациональных отношений;

- содействие реализации демографической политики Российской Федерации;

- развитие и реализация эффективных, инновационных форм работы с детьми и молодёжью;

- оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- развитие форм работы по повышению статуса института семьи;

- формирование и пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды;

- формирование социально ориентированной информационной среды, создание социальной рекламы, профилактика асоциальных явлений, пропаганда социально значимых ценностей;

- развитие форм общественной самоорганизации населения;

- патриотическое воспитание, развитие форм работы по изучению родного края.



Более подробную информацию можно уточнить в комитете по социальной и молодёжной политике. Также информация размещена на официальном сайте администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 18+.

