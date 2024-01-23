Малышку назвали Алиной
22 января состоялась торжественная регистрация первого ребёнка, родившегося в Баргузинском районе Бурятии в 2024 году. Церемония прошла в Баргузинском отделе ЗАГС.
Малышка появилась на свет в семье Валентины Шираповны 1 января этого года. Мама назвала свою дочь Алиной. Дочка стала шестым ребёнком в семье.
С рождением ребёнка родительницу поздравили представили администрации района.
В Баргузинском районе Бурятии зарегистрировали первого ребёнка года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Деньги пойдут на «добрые» проекты
Малышку назвали Алиной
Иркутский учёный создал установку для гомогенизации полидисперсных систем
Районных чиновников через суд заставили отремонтировать обвалившийся мост
В Ошурково простятся с Георгием Посельским
На нём выступит оркестр бурятских народных инструментов
Юбилей отпраздновал Григорий Ткачёв
Также будут обустроены новые экотропы
Света не будет 2-3 часа
Состоялось торжественное вручение ключей
Это «трое и более детей»
Их слепили для военнослужащих закаменцы
Но только для автобусов и маршруток
Александр Качан не понимает, из-за чего это произошло
Пока Владимир Смолин находится в отпуске