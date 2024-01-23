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В Бурятии восстановили мост через реку Булгастуй

В Бурятии восстановили мост через реку Булгастуй
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Районных чиновников через суд заставили отремонтировать обвалившийся мост

В Закаменском районе Бурятии завершены работы по восстановлению моста через реку Булгастуй в селе Шара-Азарга на 31-м километре автомобильной дороги Дутулур – Утата – Далахай. Подрядчиком произведена замена опор, балок, прогонов, настила и перил. Также установлены дорожные ограничительные знаки, сообщили в МКУ «Управление по развитию инфраструктуры».

Напомним, что мост, ведущий из села Шара-Азарга в сторону улуса Енгорбой, обвалился в конце августа. На переправе через реку обрушился деревянный настил, а на её промежуточных опорах был крен.

Районная прокуратура обратилась в суд с требованием привести сооружение в порядок. Его удовлетворили: администрацию Закаменского района обязали к 1 января сделать капитальный ремонт моста. 
Бурятия мост ремонт суд Закаменский район

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