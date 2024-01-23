В отдалённом районе Бурятии отремонтировали поликлинику почти за 13 млн









Завершился капитальный ремонт поликлиники Баунтовской центральной районной больницы.Подрядчик приступил к работам в марте 2023 года. На капитальный ремонт выделено 11 миллионов 700 тысяч рублей, а после подписали дополнительное соглашение. Итоговая сумма составила 12 миллионов 870 тысяч рублей.- По смете подрядчик выполнил работы по смене системы отопления, утеплению полов, замене системы канализации, устройству внешних и внутренних завалинок. Выполнены работы по внутренней отделке, провели отделочные работы, поставили новые окна и двери. Проведена замена электрооборудования и электроосвещения, произведён монтаж пожарно-охранной сигнализации, монтаж локальной вычислительной сети, - сообщили в Баунтовской центральной районной больнице.Также сделали новое крыльцо с пандусом. Рядом с главным входом оформили зону отдыха, оснащённую лавочками и урнами.И.о. главного врача Виктория Макаренко отметила, что на время ремонта специалисты поликлиники не прекращали приём пациентов.Работы провели в рамках реализации федерального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».