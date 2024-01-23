Урбанисты показали, как может выглядеть в Улан-Удэ «выделенка» на улице Гагарина

Проект якобы согласовал мэр города
«Как можно сделать выделенную полосу для трамваев, автобусов и экстренных служб на Гагарина?» - задался вопросом телеграм-канал uubanistica. По мнению его авторов, «разметить, поставить столбики и знаки - это эффективно и дёшево».
22 января uubanistica представила обновлённый проект по «выделенке» на Гагарина.
«Ему быть! Мы уже ранее представляли своё быстрое решение, но обещали посмотреть эффекты на компьютерной модели. И вот мы возвращаемся с результатами, - пишет uubanistica. - Мы провели замеры и проработали 6 разных вариантов, но в итоге пришли к единственному, который помог бы и трамваю, и устроил комитет по транспорту».
Вариант предполагает выделить трамвайную полосу и сделать 2 полосы для автомобилистов вместо парковки и автобусного кармана.
«Результаты моделирования показали, что задержки для трамвая пропадут, а автомобилисты будут проезжать этот участок на 20% лучше!» - отметили урбанисты.Телеграм-канал подчеркнул самое главное: «этот проект согласовал комитет по транспорту и мэр!».
Когда может появиться выделенная полоса на Гагарина, не сообщается.
«Байкал-Daily» писал, что такую полосу в 2023 году обустраивали на Элеваторе. Планируют «выделенку» сделать и на улице Бабушкина от бульвара Карла Маркса в сторону Дома торговли.