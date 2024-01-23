В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку



Жители северобайкальского посёлка Новый Уяон пожаловались на недострой на проспекте Литовский, который они окрестили «помойка-постройка». Сооружение, по словам местных, стоит в населённом пункте уже несколько лет.



- Это фундамент, огороженный забором, – пояснили люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – Туда все выбрасывают мусор, уже столько отходов накопилось. Метрах в 30 от домов и в 40 – от детского сада.



Сельчане поинтересовались, куда можно обратиться, чтобы «разобрали и закопали эту ненужную постройку».



Ситуацию прокомментировали в местной администрации. Там пояснили, что у недостроя, как у земельного участка, где он расположен, есть собственник. Все материалы проверки уже передали в контрольно-надзорные органы для составления административного протокола. «После будет дополнительная информация о результатах проверки», – заверили власти.