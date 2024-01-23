23 января

22 января

Популярное

В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку

В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Свалка разрослась там стараниями местных жителей

Жители северобайкальского посёлка Новый Уяон пожаловались на недострой на проспекте Литовский, который они окрестили «помойка-постройка». Сооружение, по словам местных, стоит в населённом пункте уже несколько лет.

- Это фундамент, огороженный забором, – пояснили люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – Туда все выбрасывают мусор, уже столько отходов накопилось. Метрах в 30 от домов и в 40 – от детского сада.

Сельчане поинтересовались, куда можно обратиться, чтобы «разобрали и закопали эту ненужную постройку».

Ситуацию прокомментировали в местной администрации. Там пояснили, что у недостроя, как у земельного участка, где он расположен, есть собственник. Все материалы проверки уже передали в контрольно-надзорные органы для составления административного протокола. «После будет дополнительная информация о результатах проверки», – заверили власти.
свалка мусор жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку
В Бурятии северяне пожаловались на помойку-постройку
Общество, 23.01.2024
Свалка разрослась там стараниями местных жителей
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют школу
В райцентре в Бурятии собаки оккупируют школу
Общество, 23.01.2024
Местные жители призвали найти на них управу
Художественному музею передали в дар картины бурятских художников
Художественному музею передали в дар картины бурятских художников
Общество, 23.01.2024
Многие годы они украшали интерьер гостиницы «Бурятия». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из музея
Лариса Долина споёт в Иркутске с местными вокалистами
Лариса Долина споёт в Иркутске с местными вокалистами
Общество, 23.01.2024
В городе состоится интенсив академии народной артистки
В Туве готовятся к Новому году по лунному календарю
В Туве готовятся к Новому году по лунному календарю
Общество, 23.01.2024
Тувинский праздник Шагаа отметят в ночь с 9 на 10 февраля
В Бурятии днём 22 градуса мороза
В Бурятии днём 22 градуса мороза
Общество, 23.01.2024
В республике преимущественно без осадков
Для студентов Бурятии проведут фестиваль спорта
Для студентов Бурятии проведут фестиваль спорта
Общество, 22.01.2024
Праздник состоится в Татьянин день
В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме
В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме
Общество, 22.01.2024
Соревнования проведут в райцентре Иволгинского района
Иркутяне впервые стали чемпионами России по кёрлингу среди смешанных пар
Иркутяне впервые стали чемпионами России по кёрлингу среди смешанных пар
Общество, 22.01.2024
В финале они выиграли у сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга
В районе Бурятии соревновались мэргэны
В районе Бурятии соревновались мэргэны
Общество, 22.01.2024
Были определены абсолютные победители соревнований по стрельбе из лука
В Иркутской области утверждён порядок предоставления соцвыплаты врачам на жильё
В Иркутской области утверждён порядок предоставления соцвыплаты врачам на жильё
Общество, 22.01.2024
В бюджете региона на эти цели предусмотрено 56 миллионов рублей
В Бурятии выберут «будущее» ИТ республики
В Бурятии выберут «будущее» ИТ республики
Общество, 22.01.2024
В основном этапе примут участие 90 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^