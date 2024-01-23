В райцентре в Бурятии собаки оккупируют школу

Местные жители призвали найти на них управу
В Бичуре жалуются на четвероногих, которые оккупировали местную СОШ № 1. Местные жители рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7», что псы лежат прямо у входа в учебное заведение. И там же поинтересовались, как в населённом пункте решается «собачий» вопрос.
Замглавы Бичурского района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова сообщила, что специалисты обследовали территорию школы 18 и 22 января.
- Когда учащиеся шли на занятия, три собаки пришли вместе с ними. На момент выезда установить хозяев животных не удалось, – пояснила Альбина Кондакова.
Кроме того, проверяющие побеседовали с работником котельной, который пояснил, что рядом живёт чья-то собака. Директору ООО «Бичурское ЖКХ» рекомендовали её «убрать».
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