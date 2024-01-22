Самым крупным оказался мальчик
За неделю с 15 по 21 января в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ на свет появились 89 малышей, в том числе одна двойня. Любопытную статистику опубликовали в официальной группе роддома.
Всего родилось 46 мальчиков и 43 девочки.
Самым крупным оказался мальчик с весом 4 570 г и ростом 60 см. Богатырь появился на свет 19 января. Самым маленьким новорождённым стала девочка с весом 2330 гр. и ростом 47 см. Малышка родилась 18 января.
Больше всего родов пришлось на 17 января. В этот день состоялось 20 родов, на свет появилось 14 мальчиков и шесть девочек.
За неделю в роддоме в Улан-Удэ появились на свет 89 малышей
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