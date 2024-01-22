В райцентре в Бурятии взялись за коров-вредительниц





Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры изучили правила выпаса скота в Кяхте и пришли к неутешительным выводам. Как выяснилось, места для этого в городе никак не регламентированы – как и маршруты прогона сельхозживотных.





В надзорном ведомстве пришли к выводу, что всё это «оказывает негативное воздействие на природные компоненты». Властям внесли соответствующее представление. В итоге на январской сессии райсовета депутаты утвердили правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных в райцентре. Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.