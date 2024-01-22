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В райцентре Бурятии уличные термометры «путаются» в показаниях

В райцентре Бурятии уличные термометры «путаются» в показаниях
Общество,  Фото:pixabay.com
С утра температура в одном населённом пункте была разной

Жители Кижинги задались вопросом, почему так разнятся данные о температуре воздуха в селе. Речь, в частности, об информации из Интернета и уличных термометрах, установленных на стенах домов.

Люди заметили, что погрешность утром 22 января составляла 6-10°С. В группе «Кижинга-инфо.24/7» сообщили, что за окном на тот момент похолодало до -34, но у некоторых показывало аж 40 градусов ниже нуля.

Как выяснилось, всё зависит от местоположения дома (в низине, верховье или в центре), его близости к водоёму (возле речки температура, к примеру, всегда ниже) и от ветра – возле высоток его меньше.

Температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, потому лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах.

погода

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