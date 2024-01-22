На набережных в Иркутске установили бесплатные смотровые бинокли









Туристическим биноклем можно воспользоваться в любую погоду, отмечают в мэрии Иркутска. Для детей и взрослых невысокого роста к основанию прикреплена подножка. Посмотреть на противоположный берег бесплатно может любой желающий.



– Мы выбрали популярные у туристов и местных жителей локации с красивыми видами. В любое время года вдоль Ангары любят гулять и дети, и взрослые. Смотровые бинокли станут отличным дополнением и украшением городских набережных, – рассказала начальник департамента городской среды администрации города Елена Юрганова. Туристическим биноклем можно воспользоваться в любую погоду, отмечают в мэрии Иркутска. Для детей и взрослых невысокого роста к основанию прикреплена подножка. Посмотреть на противоположный берег бесплатно может любой желающий.– Мы выбрали популярные у туристов и местных жителей локации с красивыми видами. В любое время года вдоль Ангары любят гулять и дети, и взрослые. Смотровые бинокли станут отличным дополнением и украшением городских набережных, – рассказала начальник департамента городской среды администрации города Елена Юрганова.









На набережных в Иркутске установили смотровые бинокли. Они расположены на бульваре Гагарина, а один – на Нижней набережной. Угол поворота каждого – 360 градусов.В прошлом году администрация города стала победителем конкурса Ростуризма, проходившего в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому вдоль пешеходного маршрута «Зелёная линия» появились новые элементы навигации и стереоскопы, в центре города – дополнительные туалетные модули, в офисах информационно-туристской службы – роботы-гиды, а у Московских ворот – зеркальные фигуры бабра и соболя.