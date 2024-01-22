Они заменят устаревшее оборудование
В отделение анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи (БСМП) поступили новые наркозно-дыхательные аппараты. Шесть новых аппаратов, один из которых экспертного класса, будут помогать анестезиологам на травматологических, нейрохирургических и экстренных хирургических операциях, а также на операциях отделения гнойной хирургии.
- На смену уставшим аппаратам приходят новые и усовершенствованные модели. Так, например, в новых аппаратах имеется газоанализатор, позволяющий контролировать концентрацию газа в крови пациента во время операции, - отметили в больнице.
Аппарат экспертного класса будет работать на сложных нейрохирургических операциях при оказании высокотехнологичной медпомощи.
- Наше отделение получило новейшее оборудование в новом году, что позволит нам перейти на новый уровень оказания анестезиологической помощи пациентам, - подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации БСМП Цырен Норбоев.
В больнице отметили, что оборудование уже прошло необходимые проверки и будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.
Оборудование приобретено при поддержке министерства здравоохранения Бурятии.
В улан-удэнскую больницу поступили новые аппараты для наркоза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они разворачиваются на 360 градусов
Напавших на школьника псов пообещали переловить
Они заменят устаревшее оборудование
Против модульного санузла на пешеходной улице неожиданно взбунтовались
Лучшим вручили ключи от новых служебных автомобилей
Школе ищут нового подрядчика
Её постепенно освобождают от снега
Дохлую птицу там обнаружили местные жители
По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры
Взаимодействие идёт «активно»
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Для этого нужно получить специальный пропуск
Населённому пункту пока ничего не угрожает
Энергетики не ответили вовремя на запрос