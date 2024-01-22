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В улан-удэнскую больницу поступили новые аппараты для наркоза

В улан-удэнскую больницу поступили новые аппараты для наркоза
Общество,  Фото:БСМП
Они заменят устаревшее оборудование

В отделение анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи (БСМП) поступили новые наркозно-дыхательные аппараты. Шесть новых аппаратов, один из которых экспертного класса, будут помогать анестезиологам на травматологических, нейрохирургических и экстренных хирургических операциях, а также на операциях отделения гнойной хирургии.

- На смену уставшим аппаратам приходят новые и усовершенствованные модели. Так, например, в новых аппаратах имеется газоанализатор, позволяющий контролировать концентрацию газа в крови пациента во время операции, - отметили в больнице.



Аппарат экспертного класса будет работать на сложных нейрохирургических операциях при оказании высокотехнологичной медпомощи.

- Наше отделение получило новейшее оборудование в новом году, что позволит нам перейти на новый уровень оказания анестезиологической помощи пациентам, - подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации БСМП Цырен Норбоев.

В больнице отметили, что оборудование уже прошло необходимые проверки и будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.

Оборудование приобретено при поддержке министерства здравоохранения Бурятии.

больница БСМП

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