Иркутяне впервые стали чемпионами России по кёрлингу среди смешанных пар

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В финале они выиграли у сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга



Спортсмены Иркутской области, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Елизавета Трухина и Николай Лысаков одержали победу в группе «А» на чемпионате России по кёрлингу среди смешанных пар, который с 15 по 21 января проходил в тренировочной арене «Айсберг» федеральной территории «Сириус». В соревнованиях принимали участие пары из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов страны.



- Впервые спортсмены Приангарья стали чемпионами России по кёрлингу среди смешанных пар. До этого в разные годы на чемпионатах страны наши ребята завоёвывали серебряные и бронзовые награды, - отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области, президент федерации кёрлинга региона Руслан Ситников.



По регламенту команды группы «А» на первом этапе соревнований сыграли в двух подгруппах по семь команд в каждой по круговой системе. Во второй этап соревнований прошли по одной лучшей команде из каждой подгруппы и победители квалификационных матчей среди вторых и третьих мест в подгруппах. Команды в группе «А» сыграли по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Все матчи состояли из восьми эндов, при необходимости проводились с экстра-эндами, до выявления победителя.



В финальной встрече иркутяне Елизавета Трухина и Николай Лысаков выиграли у сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга, членов сборной команды России – заслуженного мастера спорта России, участницы Олимпийских игр Алины Ковалёвой и мастера спорта международного класса Алексея Тимофеева. Бронзовыми призёрами стали спортсмены Краснодарского края Виктория Енбаева и Дмитрий Миронов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



