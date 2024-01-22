В Бурятии ушёл из жизни заслуженный работник культуры

Прощание состоится 23 января в Улан-Удэ
Ушёл из жизни ветеран труда РФ, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мунко-Жаргал (Юрий) Гомбоевич Бальжинимаев.
Мунко-Жаргал Бальжинимаев родился в селе Агинское Читинской области в 1945 году. После смерти отца в 1947 году он воспитывался нагасой – дядей, известным бурятским учёным-филологом Цырен-Анчиком Дугарнимаевым. После окончания средней школы в 1962 году поступил в вуз и учился в Москве, но вскоре был призван на военную службу. Служил в рядах советской армии с 1964 по 1967 годы. После демобилизации из армии в 1967 году по семейным обстоятельствам перевёлся на строительный факультет ВСТИ, устроился в охрану Бурдрамы, стал подрабатывать декоратором-маляром в художественных мастерских.
После окончания ЛГИТМИКа в 1974 году получив диплом экономиста-организатора театрального производства Юрий Гомбоевич работал на разных должностях в министерстве культуры, в театрах Бурятии: был директором республиканского театра кукол, заместителем директора Бурятского академического театра оперы и балета (1984-1989 гг.), заместителем директора по экономическим и общим вопросам Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева (1996-2009 гг.), заместителем директора Русского драматического театра драмы им. Н.А. Бестужева. Будучи начальником отдела комплектации министерства культуры Бурятии, вплотную занимался вопросами сдающегося в 1982 году нового здания Бурятского драматического театра.
- Где бы не работал Юрий Гомбоевич Бальжинимаев проявлял себя опытным и грамотным специалистом, хорошо знающим реальную экономику общества и специфическую экономику театрального учреждения. Министерство культуры Бурятии, республиканские и муниципальные учреждения культуры выражают глубокое соболезнование родным и близким Мунко-Жаргала (Юрия) Гомбоевича. Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами, - сообщили в министерстве культуры РБ.
Прощание состоится 23 января 2024 года с 11 до 13 часов в прощальном зале по адресу: г Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 9а/2.
В Бурятии ушёл из жизни заслуженный работник культуры
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